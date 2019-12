La maldición que Monterrey busca romper en la vuelta contra América

Los Rayados de Monterrey se enfrentan a una maldición que ha impedido a equipos que fueron al Mundial de Clubes ganar la Liga MX

Por: Mónica Mojón Lugo 27 de Diciembre 2019 · 09:04 hs

Monterrey se ha llevado una buena ventaja sobre el América en el partido de ida de la final del Torneo Apertura 2019 gracias al golazo de Funes Mori en los últimos minutos del encuentro. Pero a pesar de llevarse al bolsillo el primer duelo, los Rayados siguen enfrentando una maldición que podría impedirles ganar el trofeo de la Liga MX.

El Turco Mohamed sabe que muchos de sus jugadores no estuvieron a la altura del partido durante la primer parte ante el América, un aspecto que de no mejorar podría dar la remontada al equipo de Coapa. Pero no es lo único que enfrenta Monterrey ya que una maldición a los participantes mexicanos en el Mundial de Clubes les ha impedido ser campeones en la Liga MX.

Los mexicanos que fueron al Mundial de Clubes y no ganaron la Liga MX

Necaxa fue el primer equipo en sufrir la maldición del Mundial de Clubes ya que después de la edición del 2000 se quedaron fuera de los cuartos de final de la Liga MX a mano de los Pumas. La mala racha alcanzó poco después al América en el Apertura 20606, Pachuca en el Apertura 2010 y Monterrey en el mismo torneo del 2012.

Monterrey debe romper la maldición con América en el Estadio Azteca, lugar donde las Águilas ya han conseguido arrebatar el trofeo de la Liga MX a un favorito. Los Rayados volverán a apegarse a estrellas como Funes Mori para evitar que el equipo de Coapa festeje en casa.