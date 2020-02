Qué canal transmite Tigres vs Chivas por TV: Liga MX 2020

Así quedaron los horarios y canales para seguir en vivo el duelo entre Tigres y Chivas en la Liga MX

Por: Erick Medina 07 de Febrero 2020 · 09:23 hs

El Volcán será sede de uno de los partidos que más llaman la atención este fin de semana. Tigres y Chivas se miden en un encuentro en el que los regios son el cuadro más necesitado. Aquí te contamos qué canal transmititá en vivo este encuentro de la Liga MX.

El equipo del Tuca Ferretti viene de sufrir una muy dolorosa derrota en el Estadio Hidalgo, a manos de Pachuca, uno de los equipos con mayor fuga de talento del semestre pasado a este.

Pero enfrente está el Rebaño, uno de los equipos más grandes de nuestro país, que ya fracasó en la Copa al ser eliminado por Dorados y que en la liga no gana desde la jornada 1, en la que derrotó a Bravos de Juárez.

Luis Fernando Tena no termina por encontrar el once ideal, pues por un lado ha mantenido el once con el que cerró el Apertura 2019, y por el otro intenta encontrarle acomodo a algunos refuerzos.

Qué canal transmite Tigres vs Chivas:

México: 19:00 horas por TUDN y Afizzionados

Estados Unidos: 17:00 PT/ 20:00 ET por TUDN, ESPN Deportes y Univisión