Pareja de Renato Ibarra con riesgo de aborto tras supuesta agresión

Cléber Chalá, padre de Lucely, pareja de Renato Ibarra, confirmó en entrevista para ´Medio Tiempo' que su hija corre riesgo de aborto tras la presunta agresión del futbolista la noche del pasado jueves.

“Sí es verdad, ahorita le están monitoreando porque estaba a punto de abortar, ahorita la están monitoreando, están tratando de controlar eso”, comentó el exjugador.

Además aseguró que estuvo entre sus planes venir a México para apoyar moralmente a su hija y no para entrar en conflicto con el jugador de las Águilas, pues junto con Lucely sus otras dos hijas también se encuentran en el país.

“Pensaba ir a México, para estar junto a ellas porque como entenderá ser padre y uno las extraña. No para ningún tipo de conflicto ni para problemas sino más bien para darle el apoyo moral que ellas necesitan en este momento”.

En cuanto a los ocurrido confesó estar sorprendido pues conoce a Renato desde niño, pero mantendrá su postura para apoyar a su hija en todo lo que venga en cuanto a la situación.

“A mí me sorprende mucho porque es algo que no ha pasado, pero está pasando y ahora tengo que darle todo el respaldo a mi hija para decirle que la amamos y no solo a ella sino a mis tres hijas que están en México”, concluyó.

