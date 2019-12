Ricardo Centurión admite indisciplinas en paso por Atlético San Luis

Centurión reveló detalles de su paso por San Luis Potosí donde jugó pocos partidos, pero propinó hasta la salida de un entrenador

Por: Hugo Avalos 21 de Diciembre 2019 · 10:20 hs

El paso de Ricardo Centurión por Atlético San Luis no pasó para nada desapercibido. El controvertido futbolista argentino reveló en una entrevista que tuvo actos de indisciplina en el equipo mexicano y hasta comparó las fiestas nocturnas en México con las de Argentina.

Centurión volvió a la Argentina donde espera definir su futuro futbolístico. Se habla de la posibilidad de volver a Boca Juniors o incluso que podría volver a ser dirigido por Diego Cocca, pero en Rosario Central.

Las indisciplinas de Centurión en San Luis

Pero, en una entrevista con Olé, Centurión habló de su paso por el San Luis donde hasta reveló actos de indisciplinas. "Acá hay joda hasta los lunes. En Potosí, donde estaba yo, a las dos de la mañana se moría todo. Acá hay un montón de tentaciones, te vas a comer un asado y te pica el bichito", confesó Centu.

Pese a esto, el ex hombre de Racing no se arrepiente de sus actos. "Todos sabemos quien sale y quien no, yo por ahí tengo un poco más de rebote. Me gusta un poquito demasiado salir pero bueno, ya vamos a ir cortando, llega un momento que aburre un poco y se empiezan a disfrutar otras cosas, pero eso es cosa de los años. Es mi apellido, soy Centurión y, lamentablemente, cualquier paso en falso que dé voy a salir en todos lados", sostuvo.

El mediocampista argentino de 26 años jugó sólo 12 partidos en México entre Liga MX y copa. Pero su paso dejó impacto, sobre todo por la salida de Alfonso Sosa, motivada, según rumores, por el propio jugador.