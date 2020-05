Nahuel Guzmán asegura que lo obligaron a jugar la eLiga MX

El portero argentino de los Tigres comentó que hubo mucha presión para que participara en el torneo virtual

Por: Julio Vera Sanchez 02 de Mayo 2020 · 11:13 hs

La eLiga MX se ha convertido en el entretenimiento cotidiano para algunos aficionados al futbol que extrañan disfrutar de los partidos de la Liga MX, pero no todo parece ser diversión para algunos de los participantes en el primer torneo virtual del futbol mexicano.

En una entrevista para la cadena ESPN, el portero argentino Nahuel Guzmán y representante de los Tigres en el torneo, reveló haber sido obligado por los organizadores para formar parte de la competencia.

"Me obligaron, no hubo mucha elección pero hubo presión de parte de los organizadores y creo que en lo personal es un desafío lindo, no soy un profesional de los videojuegos. Tuve mi primera consola de grande, cuando llegué acá a los 30 años me la regaló mi esposa y justo llegó mi hijo también entonces mucho tiempo para jugar no hay", comentó.

Aseguró no ser seleccionado por sus habilidades en el popular videojuego, a diferencia de sus compañeros Francisco Venegas y Julián Quiñones, quien tambie´n han aparecidos en la actual campaña.

“Tengo entendido que a Paco y Julián si los eligieron por sus cualidades y no se si hasta ahora quedaron demostradas. Estoy en un desafío personal, tratando de entrenar todos los días y cuando mis hijos me dejan para ir mejorando y vamos a ver si podemos llevar a Tigres en los más alto de los videojuegos".

Sobre los comentarios en redes sociales por su forma de vestir al momento de aparecer frente a la cámara para disputar los juegos de la eLiga MX, comentó no tomar en serio las críticas y seguirá con su personalidad relajada.

"Hay críticas siempre, yo me divierto cuando la paso bien. En este caso pues uno quiere ganar, después hacemos la previa el post, todo pero jugamos para divertirnos. Por ahí te metés en el partido y se te escapa una puteada, ¿Que le vas a hacer?. Después la gente quiere que me ponga saco, traje y corbata y que juegue como un señor de oficinista, eso no existe. Igual no leí nada me baso en lo que me dijiste pero no me pareció que haya sido algo tan grave", dijo el portero de los felinos.