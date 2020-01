PSG ya tomó la decisión final sobre Edinson Cavani

PSG ya le informó al uruguayo que no piensa ponerlo como transferible para este mercado de invierno y que piensa renovarlo

Por: Mónica Mojón Lugo 07 de Enero 2020 · 10:01 hs

El PSG ha complicado los planes del Atlético de Madrid para este mercado de invierno. A pesar de que todos veían ya cerrado la llega de Cavani al Wanda Metropolitano, el equipo parisino decidió intervenir asegurando al jugador que no lo pondrá como transferible este mes de enero.

El diario francés Le Equipe, informó esta mañana que el PSG no tiene intenciones de dejar ir a Edinson Cavani este invierno, a pesar de que el mismo jugador no se encuentra cómodo en el equipo de la Ligue One. Las cosas vuelven a complicarse para el Atlético de Madrid, que el pasado fin de semana mantuvo una reunión para cerrar el fichaje del uruguayo.

Thomas Tuchel ya había negado la salda de Cavani

Lo que todo empezó en rumores parecía cerrarse esta semana, pero el PSG volvió a intervenir en la partida del uruguayo. Thomas Tuchel fue el primero en asegurar a la prensa que Cavani no dejaría la Ligue One: "Confió en él, creo que se quedará con nosotros. No hay necesidad de pensar en otra cosa".

Esta mañana quien se adelantó a los planes del Cholo Simeone y de Cavani fue la directiva del PSG asegurando al uruguayo que no se pondrá como transferible este verano y que además esperan renovarle. Falta ver si el Atlético logra hacer suficiente caja con ventas como la de Thomas Lemar para ganarle a los parisinos.