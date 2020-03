Neymar y Mbappé sin permiso del PSG para ir a los Juegos Olímpicos

PSG no le dará autorización a Neymar ni a Mbappé para jugar los Juegos Olímpicos, pese a las ganas de ambos jugadores de estar en Tokio

Por: Hugo Avalos 03 de Marzo 2020 · 12:09 hs

PSG ya tomado la decisión de no arriesgar a sus figuras para los Juegos Olímpicos de Tokio. De acuerdo a L'Equipe, el conjunto parisino ya ha enviado una carta a la Federación Francesa para no ceder a Kylian Mbappé. Lo mismo ocurriría con Neymar.

Paris Saint-Germain ya ha confirmado mediante su carta a la Federación Francesa de Fútbol que no tiene intenciones de ceder a Mbappé para los Juegos Olímpicos. La razón es que, al no ser un torneo que dependa de FIFA, el club no tiene obligación de cederlo.

Similar situación sucedería con el caso de Neymar. Si bien, por ahora, no trascendió ninguna carta a la Federación Brasileña, el hecho de que ya haya sucedido con Mbappé también provocaría que el exBarcelona se quede sin permiso de ir a los Juegos Olímpicos.

Tanto el francés como el brasileño habían manifestado en diferentes entrevistas sus respectivas intenciones de ir a la cita olímpica. "Me gustaría participar en los Juegos Olímpicos al menos una vez en mi carrera", dijo Mbappé en una reciente entrevista con France Football. Neymar, en cambio, ya sabe lo que es jugar e incluso ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, cuando lo hizo hace cuatro años en Río.

De todas maneras, Neymar y Mbappé sí estarán en la Copa América y la Eurocopa con Brasil y Francia, respectivamente, ya que son competiciones de FIFA.

También te puede interesar:

El fichaje elegido del PSG si se da la salida de Neymar o Mbappé

Neymar celebra triunfo de PSG junto a la esposa de un campeón de la NBA