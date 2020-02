Revelan nueva pelea de Neymar con Tuchel en una práctica del PSG

Neymar habría vuelto a tener diferencias con Tuchel por un entrenamiento, mientras el brasileño se recuperaba de una lesión

Por: Hugo Avalos 26 de Febrero 2020 · 08:39 hs

Neymar ha vuelto a ser noticia en el PSG. Esta vez, el brasileño habría protagonizado una nueva pelea con su entrenador Thomas Tuchel al negarse a participar de un entrenamiento. Sucedió hace algunas semanas durante el período de recuperación del jugador por una lesión en las costillas.

Según reveló el diario L'Equipe en su edición de miércoles, Neymar habría tenido un nuevo problema de vestuario hace algunos días con Thomas Tuchel. Esto habría sido provocado por las decisiones del entrenador alemán de marginarlo de algunos partidos.

El brasileño se ha perdido algunos partidos por una lesión en las costillas. De hecho, Tuchel hasta lo puso en duda para el partido ante Borussia Dortmund por Champions League tras el partido por Copa de Francia ante Dijon. Ahí fue donde todo explotó.

Justamente tras este encuentro por la copa local, Neymar se negó a realizar un entrenamiento habitual con los jugadores del PSG que no habían jugado ese partido. "Estoy descansando", habría dicho y se fue a hacer trabajos regenerativos con Mbappé, Cavani, Thiago Silva, entre otros, quienes sí habían jugado el día anterior.

Neymar ya expresó su desacuerdo con las decisiones de Tuchel tras el encuentro ante Dortmund. "Desafortunadamente no fue mi elección, fue la del club, de los médicos, fueron ellos quienes tomaron esta decisión, que a mí no me ha gustado. Tuvimos muchas discusiones sobre esto. Quería jugar, me sentía bien, pero el club tenía miedo, y fui yo quien sufrió al final", espetó.

También te puede interesar:

Los tres candidatos del PSG para remplazar a Thomas Tuchel

VIDEO: Neymar, Cavani y Navas protagonizan escandalosa fiesta del PSG