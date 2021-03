4 revelaciones de Kylian Mbappé sobre su futuro

El delanteró frances de 22 años de edad se prepara para afrontar de forma arrolladora las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, tal como viene jugando en la primera división de Francia y en la Champions League, torneo que -dicho sea de paso- no es el primero en su lista de prioridades y sueños por alcanzar en un futuro muy cercano

Por: Manuel Rodriguez 26 de Marzo 2021 · 15:29 hs

Kylian Mbappé pasó un tanto desapercibido en el estreno de Francia en las Eliminatorias europeas rumbo a Catar 2022. La selección gala empató a un gol con Ucrania y el tanto fue anotado por Antoine Griezmann. Sin duda, fue un partido algo gris para Kylian, quien suma 30 goles y 8 asistencias en 36 partidos de esta temporada con el Paris Saint-Germain.

Los contratos de Mbappe y Neymar con el PSG expiran en junio de 2022

Después del encuentro, el campeón del mundo en Rusia 2018 ofreció una entrevista a la UEFA, en la que habló de su carrera. En ella comentó cuáles son sus ambiciones y futuras metas a futuro, aunque sin dar muchas pistas sobre si renovará con el PSG o finalmente dará un salto a otra liga más competitiva como España o Inglaterra.

"Creo que soy una persona ambiciosa. Es un término que puede asustar a algunas personas, pero lo veo más como el hecho de no querer ponerse límites (…) Intento llevar los límites al máximo y quiero ver a dónde me puede llevar eso", comentó el delantero parisino, actual líder anotador en la Ligue 1, la primera división del fútbol francés.

Al ser consultado sobre sus ambiciones, no dudo en evocar su infancia y sus comienzos en el balompié. “De pequeño, cuando yo jugaba en los equipos jóvenes, me reprochaba el hecho de no marcar bastantes goles. En el fútbol actual, hay que marcar. Y, para marcar, hay que repetir todos los gestos, y hay que trabajar mucho en el entrenamiento”.

Ahora, trayendo ese pensamiento al contexto actual, fue bastante enfático. “Cuando estás en la ruina, nadie más que tú puede hacerte levantar. Tienes que ser fuerte mentalmente y hacer todo lo posible para entender que puedes derribar montañas. Cuando salgo al campo, me digo a mí mismo que tengo que dar todo lo mejor de mí para ser lo que quiero ser”, expresó el atacante galo de 22 años.

Mbappé ganó la Copa del Mundo con tan solo 19 años de edad

Por último, le preguntaron cuál es su más grande sueño, tras ganar el Mundial tan joven. “Quiero ganar un segundo Mundial. El Mundial es una culminación, un objetivo en el que trabajamos desde hace mucho tiempo y que logramos ganar en su apogeo. Tuve la oportunidad de ganarlo con 19 años y es algo que me ha ayudado a progresar en mi carrera. Mi ambición es la de ganar un segundo”.

El contrato de Mbappé con el PSG expira en junio de 2022 y el club francés desea renovarlo cuanto antes, para evitar que en la próxima temporada el delantero prefiera cambiar de equipo. De momento, el PSG disputará los Cuartos de Final de la UEFA Champions League ante el Bayern Munich; mientras que en el campeonato local están empatados en el primer lugar con el Lille.