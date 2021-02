5 confesiones de Theo Hernández: por qué cambió Madrid por Milan (+VIDEO)

El defensor francés se ha convertido en una pieza inamovible e intransferible en el conjunto rossoneri. En apenas 18 meses pasó de ser suplente en el club que dirige Zinedine Zidane para convertirse en el mejor lateral izquierdo del futbol italiano y uno de los mejores del mundo

Por: Manuel Rodriguez 19 de Febrero 2021 · 15:43 hs

El mejor jugador del AC Milan durante las últimas dos temporadas ha sido Theo Hernández. El defensor francés llegó al conjunto rossoneri procedente del Real Madrid, en una operación que Paolo Maldini cerró en 20 millones de euros. Hoy es considerado el mejor lateral izquierdo de la Serie A y uno de los mejores del mundo. En entrevista con DAZN, reveló algunos detalles de su corta carrera.

El valor de Theo pasó de 20 a 50 millones de euros en temporada y media

Sobre su salida del Real Madrid. “Tanto Achraf Hakimi (Inter de Milan) como yo jugábamos poco en el Real Madrid. Así que lo mejor para nosotros era irnos, porque si estás ahí y no juegas no estás feliz, y no tienes las oportunidades que quisieras. Hicimos lo mejor que pudimos y ahora estamos aquí en Milán".

Sobre su posible participación en la Eurocopa con su selección. "Lo que tengo que hacer es trabajar cada día y esperar la convocatoria. No me siento español, soy francés. Es verdad que viví en España cuando era pequeño, pero eso no significa nada. Nací en Francia, mi familia está en Francia y yo soy francés".

Sobre el Derby della Madonnina que se jugará este domingo. "Por la posición y los pocos puntos de distancia que nos separan en la clasificación, será un gran Derby. Un partido duro e intenso, y creo que haremos una buena actuación". Tras 22 jornadas, Inter suma 50 puntos y Milan 49, liderando la cima del campeonato.

Sobre su amistad con Achraf Hakimi. "Es un jugador increíble, tiene mucho talento, velocidad, calidad, más o menos nos parecemos. Lo conozco personalmente y hemos pasado mucho tiempo juntos, es un buen tipo y un gran amigo. ¿Qué le diré en el derbi? No le diré nada, en el campo somos enemigos, pero fuera de él somos buenos amigos".

Sobre la reciente declaración de Maldini que lo considera el mejor del mundo en su posición. “¿Debo convertirme en un lateral top mundial como dijo Maldini? Yo creo que sí. Creo que con el trabajo que estoy haciendo, me lo merezco. Pero, aún tengo que trabajar más duro y espero que algún día llegue ese momento".