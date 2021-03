5 estrellas que han llorado de tristeza por culpa de la pandemia

La aparición de nuevas mutaciones del coronavirus en países como Brasil y Reino Unido -más otros de Europa- han provocado que algunas ligas prohiban a sus jugadores visitar esas naciones, sin importar cuál sea el motivo, debido a que luego estos tendrían que pasar varias semanas en cuarentena antes de poder reintegrarse a sus clubes

Por: Manuel Rodriguez 24 de Marzo 2021 · 21:45 hs

La pandemia del coronavirus ha impuesto restricciones en el mundo entero. Los futbolistas no se ven exentos de estas medidas –salvo contadas excepciones- y han tenido que pasar meses confinados y siguiendo estrictos protocolos de seguridad, sin ni siquiera la oportunidad de ver y compartir con sus seres queridos momentos especiales. A continuación, estos son 5 casos particulares y recientes.

Alisson Becker

En febrero de este año, el padre del portero brasileño del Liverpool, Alisson Becker, falleció, como consecuencia de un accidente de natación. Tras conocer la noticia, el guardameta no pudo viajar a su país para el funeral y el entierro. Esto, debido a las restricciones impuestas en Reino Unido contra Brasil, donde se descubrió una peligrosa mutación del coronavirus, más viral y más letal.

Jürgen Klopp

Un episodio similar al de Alisson vivió su entrenador en el Liverpool, Jürgen Klopp, tras la muerte de su madre en su país natal, Alemania. Debido a las restricciones impuestas en su país sobre personas que arriben desde Reino Unido, el técnico no pudo despedirse personalmente de su madre, a quien continuamente elogiaba públicamente y con quien tenía un lazo muy cercano, a pesar de la distancia.

David de Gea

También en Inglaterra, pero en el Manchester United, el portero David de Gea recibió un permiso laboral para viajar a España y estar presente en el nacimiento de su primer hijo. Lamentablemente, su regreso ha sido un calvario, ya que perdió la titularidad en ese periodo con Dean Henderson. Desde entonces, pasa más tiempo viendo los partidos desde el banquillo que bajo los tres palos del arco.

Angeliño

El lateral español del RB Leipzig alemán, Angeliño, confesó recientemente cuánto sufre ante la imposibilidad de viajar a su país para ver a su hijo. “La peor parte de todo esto, siendo extranjero, es no ver a la familia. (…) Mi hijo no está aquí y obviamente quiero verle más seguido. Es una situación negativa. No ver a tu familia es lo más importante”, comentó al diario británico The Independent.

Zlatan Ibrahimovic

Esta semana, el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic regresó a su país después de varios meses viviendo confinado en Italia. En rueda de prensa, no pudo contener las lágrimas al ser consultado sobre cómo lo recibió su familia. "Estaba con Vincent (uno de sus hijos) y se puso a llorar cuando lo dejé. Pero está todo bien...", confesó, mientras se tomó una pausa para secarse las lágrimas.