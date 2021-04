6 extrañas confesiones de Higuaín: ¿Quién es el mejor después de CR7 y Messi?

El delantero argentino juegó en Real Madrid, Juventus, Napoli, Milan y Chelsea, aportando de su cuota goleadora en todos. Hoy, con 33 años juega tranquilo y feliz -como él mismo asegura- en el Inter de Miami de la MLS, propiedad de David Beckham, y aprovecho para hacer un repaso a su presente y su pasado

Por: Manuel Rodriguez 14 de Abril 2021 · 21:56 hs

El delantero argentino Gonzalo Higuaín milita desde el año pasado en el Inter Miami, luego de una prominente carrera en las mejores ligas y más grandes clubes de Europa. A sus 33 años, afirma sentirse feliz en Florida, alejado de los focos y en compañía del astro inglés David Beckham, propietario del club. En una entrevista ofrecida a La Nación, habló de su nueva vida, de las críticas que recibía y de los futbolistas con los que ha jugado en su carrera.

Higuaín jugó con Cristiano en el Real Madrid y en la Juventus

Sobre su nuevo estilo de vida en Miami. “Aquí la gente en las calles no te juzga porque fallaste o metiste un gol, tampoco la prensa. Así que vivo tranquilo, y es algo que quería. Ahora voy y hago la cola como cualquiera, volví a ser una persona normal. Por momentos te choca, pero por momentos digo 'qué bueno, porque es lo que quería vivir'. Estoy muy feliz con la decisión que tomé".

Sobre el precio de jugar en Europa. "Puedes tener toda la plata del mundo, pero pagas un precio muy alto. Yo jugué en Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea… y compartes tus cumpleaños y navidades con compañeros distintos. A tus amigos de toda la vida los ves poco y nada, a tus padres los ves poco y nada... Te tienes que comer el maltrato de la prensa, el maltrato de los hinchas".

Higuaín fue compañero de ataque de Messi durante varios años en Argentina

Sobre las críticas que recibió en su carrera. "Hace algunos años que ni los medios ni los hinchas te juzgan futbolísticamente. Te juzgan si estás gordo, si estás flaco, si estás pelado. Me pelé y me dejé la barba larga y me convertí en noticia, pero nadie se pregunta cómo estaré futbolísticamente. Te pelas y eres noticia".

Sobre Cristiano y Messi. "Soy el futbolista que más jugó con los dos, entonces fui el que más entendió a los dos. Entender a Cristiano y entender a Messi... el problema no es de ellos, el problema es tuyo. Si yo fui el que más jugó con ellos, es porque entendí a la perfección a los dos. Sabía qué les gustaba, qué no les gustaba, cómo se sentían más cómodos, cómo se sentían más incómodos".

Higuaín alabó el nivel futbolístico del español Pedro Rodríguez

Sobre quién es el mejor, después de Cristiano y a Messi. "Pedro Rodríguez me pareció siempre superlativo, alguien a quien no se le dio el valor que merece tener. Me parece un jugador extraordinario, juega con las dos piernas, entiende el fútbol, me parece un jugador total. Con Mertens, en Napoli, me entendía a la perfección. Con Guti, en Real Madrid; con Jorginho, con Insigne, con Callejón".

Un consejo para su sucesor en Argentina, Lautaro Martínez. "Que esté tranquilo, que esto es largo. Por ahora, para Lautaro son todos mimos en la selección. Es lo que me pasó a mí hasta la final de Alemania. Hasta el 2014 fui el mejor número “9” del mundo, pero después de Alemania se acabó todo. (…) A Lautaro le diría que esté tranquilo, porque ahora es todo color de rosas con él".