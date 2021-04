6 protocolos estrictos de bioseguridad de la MLS para esta temporada

La primera división del fútbol estadounidense afina detalles para iniciar una nueva temporada en medio de la pandemia. Por ello, actualizó algunas normativas sanitarias que serán de obligatorio cumplimiento, tanto para jugadores, personal del staff, técnicos y directivos de cada club

Por: Manuel Rodriguez 09 de Abril 2021 · 18:59 hs

La Major League Soccer (MLS) vuelve a la acción este 16 de abril, luego de un complicado año calendario afectado por la pandemia. En vista de ello, la liga reveló algunas actualizaciones en los protocolos médicos de bioseguridad que implementará esta temporada. Todas están incluidas en el Manual de Operaciones de Mercado y el Manual Médico que se proporciona a cada club.

Es obligatorio usar equipos de protección personal dentro de las instalaciones

Vuelos chárter

El regreso de los vuelos comerciales no está contemplado aún. Por ello, para viajes largos los clubes deberán viajar en vuelos chárter hasta que cese la pandemia. Mientras, en caso de trayectos cortos, deben limitar la capacidad de los autobuses al 50%, para así garantizar asientos, filas y espacio libre entre los pasajeros.

Equipos de protección personal

El uso de mascarillas y/o protectores faciales es obligatorio para cualquier persona dentro de las instalaciones del club. Las únicas excepciones son en el terreno de juego durante entrenamientos y partidos, así como en las comidas, pero manteniendo distanciamiento físico. Igualmente, también se puede prescindir de ello durante las actividades cardiovasculares y prueba clínicas.

La MLS buscará implementar jornadas masivas de vacunación

Actividades de alto riesgo

Quedan terminantemente prohibidos los comportamientos de alto riesgo. Esto se refiere a cualquier actividad en la que no haya distanciamiento físico o donde no todos los participantes usen tapabocas. Aquellos individuos que violen esta norma deberán permanecer en cuarentena durante cinco días, no podrán participar en entrenamientos o partidos y se les realizarán pruebas diarias durante 14 días.

Contactos de alto riesgo

Aquellos integrantes del club –jugadores, técnicos o del staff- que hayan estado en contacto cercano con una persona que dé positivo en la prueba de COVID-19 también deberán permanecer en cuarentena durante cinco días, no podrán participar en entrenamientos o partidos y se les realizarán pruebas diarias durante 14 días.

Es obligatorio el distanciamiento físico fuera del terreno de juego

Vacunación extendida

La única excepción para que un individuo no se someta a cuarentena es que se encuentre vacunado. Esta norma solo aplica al menos dos semanas después de recibir la segunda dosis de las vacunas de dos dosis; o al menos cuatro semanas después de recibir una dosis de una vacuna de dosis única. De lo contrario, los individuos vacunados serán evaluados diariamente durante 14 días después del último día de exposición de alto riesgo.

Pruebas cardíacas

Aquellos que den positivo por COVID-19 serán sometidos a pruebas cardíacas antes de ser aprobados por su personal médico y regresar a los entrenamientos o prácticas. Esto incluye la prueba de troponina de alta sensibilidad (o troponina I o T si es troponina de alta sensibilidad), electrocardiograma estándar de 12 derivaciones y ecocardiograma bidimensional en reposo para evaluar la función del ventrículo izquierdo.