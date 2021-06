Así fue la reacción del Rey Pelé luego de ver el homenaje de la Conmebol a Diego Armando Maradona

El célebre Pelé no pudo contener su emoción luego de ver el homenaje especial que le hizo la Conmebol a Diego Armando Maradona y esto fue lo que dijo.

Por: Redacción Pasión Fútbol 17 de Junio 2021 · 10:31 hs

Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conocido como Pelé, se pronunció luego que la organización de la Copa América 2021 de Brasil realizara una distinción para Diego Armando Maradona, antes del comienzo del juego ante los trasandinos, quien murió el 25 de noviembre de 2020 en Buenos Aires.



"¡Qué hermoso tributo! No tengo palabras para describir el sentimiento al ver este video", publicó el crack brasileño en sus redes sociales.

Mas alllá de los cruces y las chicanas que ambas estrellas tuvieron en su vida, muchos fueron los encuentros amistosos que compartieron. El más recordado de ellos fue cuando Diego Armando Maradona conducía "La Noche del 10", y lo recibió cálidamente en los estudios del canal.

Y también fueron muy emotivas las palabras del Rey Pelé luego del fallecimiento de Maradona. En ese momento expresó: "

Han pasado siete días desde que te fuiste. A muchas personas les encantó compararnos toda su vida. Eras un genio que encantaba al mundo. Un mago con el balón a los pies. Una verdadera leyenda. Pero sobre todo, para mí, siempre serás un gran amigo, con un corazón aún más grande. ⠀

Hoy sé que el mundo sería mucho mejor si pudiéramos compararnos menos y empezar a admirarnos más. Con eso quiero decir que eres incomparable. ⠀

⠀

Su trayectoria estuvo marcada por la honestidad. Siempre declaraste tus amores y aversiones a los cuatro vientos. Y con su forma particular, enseña que tenemos que amar y decir "te amo" mucho más a menudo. Su rápida partida no me dejó decir, así que solo escribo: te quiero, Diego. ⠀

Mi gran amigo, muchas gracias por todo nuestro viaje. Un día, en el cielo, jugaremos juntos en el mismo equipo. Y será la primera vez que voy a dar un puñetazo al aire sin celebrar un gol, pero sí, porque puedo darte un abrazo más '.

Las polémicas quedaron de lado y no importa si uno o el otro fue el más grande de la historia. Fueron dos extraordinarios jugadores, seguramente los dos mejores que ha dado el fútbol en su historia.