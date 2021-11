Chicharito Hernández sigue haciendo de las suyas y logra una nueva hazaña en la MLS

El jugador mexicano fue incluido en el once ideal de la semana

Por: Gerardo Romero 03 de Noviembre 2021 · 15:40 hs

El delantero mexicano del Galaxy de Los Ángeles, Javier “Chicharito” Hernández, se ha consagrado como la gran figura del equipo perteneciente a la Major League Soccer (MLS), especialmente tras el gol del empate que marcó en condición de visitante ante el Seattle Sounders en la jornada 33 de la competencia estadounidense.

Una muestra de este hecho se vivió este martes, cuando se reveló el once ideal de la semana, donde el jugador que también forma parte de la selección mexicana terminó como uno de los mejores delanteros, esto gracias a los 15 goles que lleva en la competencia.

Durante esta semana los equipos que más dieron jugadores para el once ideal de la Major League Soccer fueron el New York City y el Galaxy de Los Ángeles, aunque otros equipos como el Minnesota United, el Columbus Crew, el Philadelphia Union, el San José Earthquakes, el New York Red Bull, el Dallas FC y el Orlando City también contribuyeron en este equipo.

A continuación el once ideal de la semana 33 de la MLS: