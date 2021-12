Dembélé dejaría el Barcelona y ya tendría nuevo equipo

Dembélé no continuará su carrera futbolística en el Barcelona ya que no renovará su contrato.

Por: Facundo Agudo 30 de Diciembre 2021 · 14:10 hs

Las negociaciones entre Dembélé y el Barcelona se han roto y el futuro del jugador está en suspenso con el club catalán. Ante esta situación Dembélé ya tiene un principio de acuerdo con la Juventus.

Este acuerdo fue mediante el agente del jugador y la llegada no será este mercado de invierno si no que será en el próximo mercado de verano, es decir en junio del 2022. El jugador francés llegaría a la Juventus como jugador libre, es decir que el equipo italiano no abonara un centavo por el jugador, pero si abonará una prima de fichaje.

A pesar de que las negociaciones con la Juventus están muy avanzadas, el Arsenal es otro equipo que sigue de cerca a Dembélé, por este motivo la carrera por hacerse con los servicios del jugador será encarnizada.