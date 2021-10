Desgarradoras declaraciones de Evra con respecto a su adolescencia

Con 40 años y alejado de las canchas Patrice Evra ha tomado la palabra y confeso un traumático hecho de su adolescencia.

Por: Facundo Agudo 22 de Octubre 2021 · 16:36 hs

Evra habría sufrido unas agresiones sexuales que habría sufrido durante su adolescencia de parte de un profesor. Preguntado por The Times tras el lanzamiento de su autobiografía, el internacional galo ha hablado sobre ello por primera vez.

“Mi madre estaba devastada, fue un momento complicado para mí. Todavía tengo que decírselo a algunos de mis hermanos y algunos amigos cercanos. No quiero que la gente tenga piedad. Es una situación difícil. Mi madre no espera escuchar esto de su propio hijo. Sintió que algo andaba mal y me preguntó por qué no quería dormir en la casa del profesor. No fue hasta ahora que tengo 40 años que se lo dije. una gran conmoción para ella. Mucha ira. Dijo que lo sentía”, decía Evra.

«El profesor, creyendo que estaba dormido, puso sus manos debajo de mi colcha y trató de tocarme. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y traté de empujarlo y golpearlo. Era fuerte, pero también estaba asustado, aunque no podía demostrarle que le tenía miedo. Duró 10 o 15 minutos, como una pelea. No estaba bromeando e hizo todo lo posible para quitarme los pantalones. No se pronunció ninguna palabra en la oscuridad, pero se estaba tocando a sí mismo y estaba excitado sexualmente. La última noche en casa de este hombre, cuando sabía que volvía con mi familia, finalmente lo consiguió. Metió mi pene en su boca», comenta el ex futbolista en su autobiografía.

Patrice Evra reconoció también haber hablado con la policía cuando tenía 24 años y militaba en el Mónaco.