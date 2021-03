El Gol del Día: Zlatan da una asistencia 'de otro planeta' a Claesson (+VIDEO)

Suecia se ubica momentáneamente como primera del Grupo B, con tres unidades, debido a que en el otro partido de esta llave España y Grecia empataron a un gol y se tuvieron que conformar con sumar solo una unidad. La próxima fecha es este domingo 28 de marzo, con los duelos entre Georgia y España, y posteriormente Suecia vs. Kosovo.

Por: Manuel Rodriguez 25 de Marzo 2021 · 20:55 hs

Zlatan Ibrahimovic regresó a la selección de Suecia por la puerta grande. Su equipo derrotó 1-0 al combinado de Georgia, en la primera fecha de las Eliminatorias Europeas de cara al Mundial Catar 2022. Aunque no marcó, sí dio una extraordinaria asistencia, ‘de otro planeta’, en la jugada del gol de la victoria.

Ibrahimovic vistió la camiseta de Suecia por primera vez desde 2016

El delantero de 39 años salió como titular y con ello superó al legendario portero Thomas Ravelli, convirtiéndose en el futbolista de mayor edad en jugar con Suecia. Sin la velocidad que lo caracterizaba una década atrás, su inteligencia y técnica en el terreno de juego le permiten cumplir ahora un rol distinto y siempre cerca del área rival.

Luego de retirarse tras la Eurocopa de 2016, Ibra regresó pero vistiendo otro dorsal: el número ‘11’ en lugar de su acostumbrado ‘10’. Además, tampoco porta la banda de capitán que durante años llevaba en su brazo. Al minuto 84 fue sustituido por Robin Quaison, luego de registrar dos tiros: uno lejano a las nubes con la zurda y otro desviado con la diestra, ninguno a puerta.

No obstante, dejó su marca en el resultado, que al final es lo más importante. Al minuto 35, recibió un centro por derecha, la bajó de pecho dentro del área y sin dejarla caer la punteó hacia atrás para la llegada Viktor Claesson. Este último controló en dos toques y venció al portero empujando el balón por debajo de su humanidad y hasta el fondo de la red.

Con esta victoria, Suecia se ubica momentáneamente como primera del Grupo B, con tres unidades. Esto, luego del empate a un gol entre España y Grecia, selecciones que se deben conformar con un punto. Más atrás aparece Kosovo –que aún no debuta- y Georgia, sin sumar aún. La próxima fecha es este domingo 28 de marzo, con los partidos Georgia vs. España y luego Suecia vs. Kosovo.

Zlatan regresó a la selección luego de una fantástica temporada que vive con el AC Milan en Serie A. Aunque ha sufrido dos lesiones esta campaña, el gigante sueco registra 15 goles en 15 encuentros del campeonato italiano, uno de los mejores y más competitivos del mundo. Además, con su mentalidad ganadora hizo que el ‘rossoneri’ se mantenga peleando por el título este año.