El conmovedor gesto de Riquelme con un niño que padece fibrosis

El legendario jugador de Boca Juniors no deja de dar alegría a los hinchas

Por: Gerardo Romero 14 de Noviembre 2021 · 15:12 hs

El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, sigue demostrando que es uno de los máximos ídolos del fútbol tanto dentro y fuera de la cancha, debido a que tras su retiro ha conmovido a miles de seguidores tras tener un enorme gesto con un niño de 13 años que padece fibrosis quística.

Esta es una de las tantas veces en que Riquelme muestra el enorme corazón que posee con los fanáticos de Boca Juniors y del fútbol argentino, debido a que suele participar en actividades con niños para incentivar el deporte en todo el país.

En redes sociales se hizo viral este momento donde el pequeño Román conoció a Riquelme, hecho que era su sueño y que anhelaba cumplir, por lo que una vez que lo vio no pudo aguantar el llanto.

Román fue invitado al Predio de Ezeiza por el vicepresidente del club, donde previo a su encuentro habría dado un recorrido rápido, además de comer en las instalaciones y sin previo aviso el exjugador argentino llegó de sorpresa.

“¿Cómo andás, campeón? ¿Todo bien? No me llore. Muchas gracias por venir. ¿Qué pasa, campeón? Dame un abrazo... Ahora sí. ¿Te trataron bien?”, fueron algunas de las palabras de la leyenda para este niño de 13 años que padece fibrosos y quien no podía dejar de llorar.

Riquelme saludó a las personas que acompañaron a Román, luego se sentó con él y le dio como regalo la camiseta de Boca Juniors para después ayudarlo a ponérsela para posar juntos en unas fotografías que inmortalizaron el momento.

Román, de 13 años de edad, padece fibrosis quística y pese a que su estado de salud no es tan grave, sí tiene algunas complicaciones en los pulmones, motivo por el que Riquelme quiso cumplirle su sueño y darle ánimos para seguir adelante.