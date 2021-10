¿Emoción en Liverpool? Mohamed Salah lanza guiño a su continuidad

El delantero egipcio demostró el amor que le tiene al conjunto inglés

Por: Gerardo Romero 24 de Octubre 2021 · 18:43 hs

El delantero egipcio del Liverpool FC, Mohamed Salah, aseguró este sábado que le encantaría seguir formando parte del conjunto inglés y mantenerse en la Premier League hasta el final de su carrera, noticia que causó gran emoción entre los fanáticos, aunque al mismo tiempo resaltó que esta decisión no está en sus manos.

Estas palabras se dan en medio de una ola de rumores sobre su futuro deportivo, debido a que todavía no firma un contrato de renovación con el conjunto británico, hecho que preocupa a toda la fanaticada del Liverpool.

"Si me preguntas, me gustaría quedarme aquí hasta el último día de mi carrera deportiva, pero no puedo decir más, no está en mis manos. Depende de lo que quiera el club, no yo (…) Ahora mismo no puedo imaginarme jugando contra el Liverpool. Es algo que me pondría triste. Sería duro. Prefiero no hablar de ello", dijo Salah en una entrevista con Sky Sports.

Es importante resaltar que Salah tiene contrato con el Liverpool hasta 2023, por lo que equipos como el Real Madrid ya habrían iniciado sus actividades para adquirir sus servicios.

"No puedo decir si soy el mejor del mundo o no, algunos estarán de acuerdo y otros no. Ahora mismo estoy muy contento con mis partidos, pero esto siempre es una opinión. Mi ambición siempre ha sido ser el mejor del mundo. No te voy a mentir (…) En mi cabeza, soy el mejor siempre. Intento tener esa confianza", concluyó el egipcio.