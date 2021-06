Enzo Pérez: “Mi deseo es retirarme con la camiseta de Maipú”

El ídolo de River Plate, Enzo Pérez, actualmente en Orlando de pretemporada con el club millonario, dio una gran entrevista a los colegas de ESPNF90, donde hablo de su experiencia bajo los tres palos, quienes son los ídolos del club, de la selección argentina y hasta donde quiere terminar su carrera como futbolista.

Por: Facundo Agudo 22 de Junio 2021 · 15:45 hs

Enzo Pérez, será recordado por su juego en el medio campo como por su juego en el arco, debió a la pandemia del Covid 19, River tuvo muchas bajas de cara al partido por Copa Libertadores frente a Independiente del Valle, por este motivo debió jugar sin suplentes en el banco y con Enzo Pérez, uno de sus volantes centrales como arquero.

Pérez, comento sus sensaciones en la entrevista que brindo hoy por el mediodía. Enzo, comento que fue una experiencia linda, pero, con el correr de los minutos el nerviosismo empezó a fluir por su cuerpo, algo que no se lo noto para nada. El jugador de River, agradeció el esfuerzo de sus compañeros para evitar reiterados remates al arco.

“Enorme”, así describió como veía el arco de River en la entrada en calor. Tras el partido y el resultado obtenido el dirigido por Marcelo Gallardo, dijo que fue una experiencia, pero que sufrió muchos nervios previos al encuentro. Enzo Pérez, también definió que es lo más difícil para un arquero, “Los corners cerrados, cuando se meten todos al área chica, es difícil porque no sabes si salir o no salir.”

Enzo le pidió consejos a Armani y todos los arqueros de River, donde busco respuestas a sus dudas frente a su nuevo puesto, “Después de ese partido entiendo aun mas a los arqueros…Es algo que tenes que vivir para darte cuenta lo que dicen los arqueros. Espero que no me vuelva a pasar, no solamente a mí, si no a cualquier otro equipo que este una situación similar”.

También comento lo que dijo su técnico, Marcelo Gallardo antes de ese vital encuentro “Que dios me acompañe me dijo, me deseo suerte y no me dijo ningún concepto puntual, eso lo hable con el entrenador de arqueros”.

La gente lo tiene como uno de los ídolos del club, pero el con toda la humildad dijo lo siguiente: “no vengo ni para ser ídolo ni para referente, solamente acompaño este proceso, estoy para lo que me necesiten, escucho, doy mi opinión cuando tengo que hacerlo, pero la palabra ídolo es muy grande y más en este club”. Como hincha de River, eligió a sus ídolos de este ciclo, “Porque han estado en difíciles y han estado en todo el proceso de Marcelo, Leo Ponzio y Maidana, son los dos emblemas de este River, son dos jugadores muy importantes, pero no sé si ellos piensan que son ídolos o no, pero yo como hincha los pongo en ese lugar”.

“Mientras siga jugando al futbol, siempre voy a querer estar en la selección, hay que respetar las decisiones y a los compañeros que están en la selección. Sigo soñando con el llamado y poder estar, uno tiene que hacer lo mejor en el club donde pertenece”.

También hablo sobre su proyección profesional, “Mi deseo es retirarme con la camiseta de Maipú, el club de donde yo salí ahí en Mendoza es lo que yo pretendo. No va a depender de uno, sino también de la dirigencia del club, es algo que yo deseo y quiero, aunque sea jugar seis meses con la camiseta de Maipú y dar por finalizada mi carrera ahí."

Para cerrar respondió a si le gustaría volver a enfrentarse a Boca Juniors en la Copa Libertadores de América, “Obvio que eso se puede volver a repetir, tenemos por delante un partido de Copa Argentina, pero el rival que nos toco es Argentinos y van a ser dos partidos a un gran nivel, por que los dos equipos proponen y buscan el arco rival, pero si da el partido con Boca hay que jugarlo y bienvenido sea”.