Gignac respondió a sus haters tras el hat-trick con Francia

El delantero de Tigres envió un fuerte mensaje tras su participación en Tokio 2020

Por: Gerardo Romero 25 de Julio 2021 · 15:47 hs

La selección de Francia logró una impresionante victoria ante el combinado nacional de Sudáfrica en la segunda jornada del Grupo A de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, gracias a una sobresaliente actuación del atacante de los Tigres de la UANL en la Liga MX, André Pierre Gignac.

En este compromiso el delantero logró anotar un hat-trick, acabando así con los comentarios en su contra, quienes aseguraban que el Gignac no tenía el suficiente calibre para esta competencia.

Este hecho sirvió para que el ariete galo respondiera a las críticas por parte de la prensa francesa y mexicana, debido a que no tuvo la mejor actuación contra la Selección Mexicana en su partido de debut en Tokio. Gignac aseguró que está lejos de sentirse acabado, recordando que su olfato goleador estará presenta hasta el último día en el que juegue futbol profesional.

"¿Quién dijo que ya estaba acabado? Yo no lo estoy. El día que me sienta mal, que mis piernas no respondan y que ya no tenga la pasión del futbol voy a parar, pero hasta el fin de mi carrera voy a meter goles", expresó el goleador.

"En Monterrey andan criticando porque los dos siguientes meses al Mundial de Clubes anduve mal, anduvimos todos mal. No son dos meses que me van a chingar mi carrera en Tigres. Yo no me quejo, pero no estoy acabado. Ojalá lo sepan en el norte", recalcó.

Asimismo, Gginac resaltó que los sudafricanos realizaron un complicado partido, reconociendo que cuentan con una calidad de juego bastante impresionante y digna de cualquier torneo internacional.

"Un primer tiempo muy complicado donde no hubo muchas jugadas claras y en el segundo tiempo hay siete goles. Cada vez que ellos anotaban un gol nosotros regresábamos en el partido, pero al fin de cuentas pudimos ganar y eso es lo más importante porque estamos en la pelea. Queremos ese (juego) final contra Japón. Esperemos que México haga su trabajo como lo hicieron contra nosotros", acotó Gignac.