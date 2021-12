¡Hasta las lágrimas! Así emocionó Luis Suárez con su despedida a un querido amigo

Lucho Suárez despidió a un grandísimo amigo con quien recorrieron juntos un camino que los unió para siempre.

El pasado fin de semana se produjo un hecho trascenental en el Fútbol Argentino pero que sin dudas, por las características del jugador que se retiraba caló hondo en diferentes partes del mundo. Y a uno de los jugadors que más le tocó el corazón este hecho fue al uruguayo Luis Suárez, el crack del Atlético de Madrid.

Maximiliano Rodríguez, un histórico del club Newells Old Boys de Rosario, se retiró del fútbol jugando en el club que lo vio nacer,

Pero sin dudas que su trayectoria quedará marcada por la cantidad y variedad de equipos en los cuales tuvo un exitoso pasaje.

Comenzó su carrera hace ya 22 años en el mismo club en el cual se retiró, y del cual es hincha, y tras un breve paso por Talleres de Córdoba emigró al Espanyol. Luego su carrera siguió por el Atlético de Madrid, el Liverpool, en donde coincidió con su gran amigo Luis Suárez, luego retornó a Newells, pasó por Peñarol y finalmente volvió a su querido equipo en donde se retiró a los 40 años.

Y quien lo despidió de manera muy emotiva fue el gran goleador uruguayo Luis Suárez. En su cuenta de Instagram el Pistolero uruguayo escribió: "Amigo querido, ayer fue un día muy especial no solo para vos si no para toda la gente que ama el fútbol. Te retirás profesionalmente de la forma que te lo mereces, a lo GRANDE y no solo como jugador si no que como GRAN SER HUMANO. Felicitarte por la HERMOSA trayectoria y que tuve el privilegio de compartir grandes momentos contigo. Sos y seguirás siendo un referente @maxirodriguez11oficial amigo, TE QUIERO MUCHO! ❤️⚽️�� #referentemundial #granamigo #graciasmaxi11"

Semejantes elogios se repitieron en diferentes partes del mundo por parte de jugadores que compartieron momentos con este querido referente de una institución pero sin dudas también un gran embajador del fútbol de Argentina, en cuya selección también tuvo una importante actuación.