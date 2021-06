La emocionante despedida de Luis Suárez a su amigo Abreu: Fuiste de esas personas que me hizo creer en mi mismo

A los 44 años el "Loco" Abreu colgó los botines y dejó la actividad tras más de 26 años de carrera, y así reaccionó su gran amigo Luis Suárez, el Pistolero campeón con el Atlético de Madrid.

Por: Jorge Fajardo 12 de Junio 2021 · 01:10 hs

Papi!No tengo palabras para agradecerte lo que hiciste en mis inicios. Fuiste de esas personas que me hizo creer en mi mismo y eso siempre estare agradecido.Felicitarte no solo por tu trayectoria como jugador, si no por que cada objetivo que quisiste lo pudiste lograr!, escribió Luis Suárez en su cuenta de Twitter para despedir a su gran amigo Washington Sebastián Abreu, quien acaba de dejar el fútbol a los 44 años.

Luis Suárez compartió diferentes momentos, entre ellos el Mundial 2010, con Abreu y además los une el amor al Club Nacional de Fútbol, club del que abreu es hincha y en donde estuvo en 5 oportunidades, y fue el mismo equipo del que surgió el Pistolero Suárez.

Abreu disputó el último encuentro de su carrera en la Institución Atlética Sud América, club al que llegó este año y logró batir el Record Guinness por haber sido el jugador que más camisetas vistió a lo largo de su carrera.

Con 404 goles en casi 800 partidos, y más de 26 años de carrera, el "Loco" Abreu será recordado por todos aquellos que tuvieron la suerte de disfrutar sus goles y de vivir su "locuras" como la de picar un penal decisivo para que Uruguay derrotara a Ghana en el mundial de Sudáfrica 2010 y pasara a las semifinales de ese torneo.

Además se cierra una etapa en el fútbol mundial ya que hoy se retiró el último jugador que estaba e actividad que había compartido una cancha con Diego Armando Maradona. El encuentro se disputó en el año 1996, cuando un joven Abreu había llegado a San Lorenzo y enfrentaba a Boca en la mítica Bombonera.