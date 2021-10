La lamentable historia que reveló Patrice Evra durante su adolescencia

El exjugador francés fue víctima de abuso sexual a los 13 años

Por: Gerardo Romero 24 de Octubre 2021 · 19:33 hs

El histórico jugador francés Patrice Evra, se consagró como uno de los mejores durante su pasantía en el fútbol, lo que le permitió disfrutar de fama y éxito. Sin embargo, recientemente estremeció al mundo entero al revelar que durante su adolescencia fue víctima de abuso sexual por parte de un profesor, según detalló durante una entrevista para el diario británico The Times.

“Cuando se acababan las clases y me tocaba dormir allí, se me hacía un nudo en el estómago. Después de varios meses, el profesor empezó a cansarse de todo. Yo era un luchador y no cedí", expresó Evra, quien relató que el profesor intentaba tocarlo cuando se iba a dormir.

“No me avergüenzo cuando reconozco que me sentí como un cobarde durante muchos años por no hablar del tema. Era algo que me oprimía el pecho. Pero esto no lo hago (hablar del tema) por mí, sino por los niños. No quiero que nadie se sienta avergonzado por vivir algo así", agregó.

Además de esto, el exseleccionado francés sostuvo que hasta hace poco tomó la decisión de contarle a su madre sobre lo que vivió cuando tenía 13 años, algo que le resultó bastante impactante.

"Evidentemente mi madre se quedó muy impactada. Una madre no espera escuchar esas cosas de su propio hijo. Solo se lo he dicho ahora, que tengo 40 años. Fue un gran shock para ella, que se enfadó mucho. Fue un momento difícil para mí", detalló.

Para finalizar, Evra lamentó no haber contado lo que vivió cuando la policía estaba investigando a dicho maestro, debido a que ya tenía varias quejas sobre abuso sexual.

"Cuando jugaba para el Mónaco, la policía me llamó. Algunos niños se habían quejado de este hombre y la policía quería saber si había intentado hacerme algo. Como era famoso y tenía miedo de la reacción, mentí y dije que no", concluyó.