Landon Donovan fue homenajeado por Los Ángeles Galaxy

El histórico delantero ahora cuenta con una estatua en el Dignity Health Sports Park

Por: Gerardo Romero 04 de Octubre 2021 · 14:52 hs

Landon Donovan es considerado uno de los delanteros más importantes en la historia de Estados Unidos, llegando al punto de ser el capitán de la selección de Estados Unidos y pieza fundamental del Galaxy de Los Ángeles, motivo por el que el club norteamericano decidió rendirle homenaje durante la previa al Clásico del Tráfico ante Los Ángeles FC.

Durante este momento, los representantes del equipo estadounidense revelaron una estatua del atacante a las afueras del Dignity Health Sports Park, reconociéndolo como una de las leyendas del equipo a pesar de su corta historia.

Durante la ceremonia de revelación también estuvieron presentes otras personalidades de la Major League Soccer (MLS) como Chris Klein,el presidente del Galaxy, Sunil Gulati, expresidente de US Soccer, y Don Garber, comisionado de la MLS; además de otras estrellas y conpañeros de Donovan como Todd Dunivant y Mike Magee.

“Hice las cosas diferentes, yo sé que no siempre le gustaron que lo hiciera así. Pero al final siempre me apoyaron. En este deporte más que en cualquier otro, no puedes ganarlo todo solo tú. No es básquetbol, donde un jugador puede dominar todo. Es un grupo de personas. No son 11, son 18 o 25 que durante una temporada te hacen mejor. Así que estoy agradecido de todos mis compañeros que me ayudaron a levantar el trofeo”, expresó Donovan durante la ceremonia.

Junto a la placa del ahora técnico Landon Donova, también fue reconocido con una placa que lo hace parte del Ring Of Honor del Galaxy, donde se encuentran figuras como David Beckham, Mauricio Cienfuegos, Doug Hamilton y Cobi Jones.