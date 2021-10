Las duras y tristes confesiones del delantero del Chelsea: “Cuando era niño dormía entre ratas”

Lukaku el delantero estrella de Bélgica y Chelsea, conto a través de una carta para The Player Tribune, su dura y triste infancia.

“¿Por qué juego con tanta ira? Porque cuando era pequeño y me iba a dormir, corrían ratas por mi casa. Había muchas ratas en mi cuarto. Y además jamás podíamos ver los partidos de fútbol porque en mi casa no había dinero. No podíamos ni tener una televisión, entonces para mi, sacar a mi familia de eso era como una misión.”

“Ella me sirvió el almuerzo con una sonrisa como si todo estuviera bien. Pero comprendí qué estaba haciendo. Estaba mezclando leche con agua. No teníamos suficiente dinero para hacer durar la botella toda la semana. No éramos solo pobres; estábamos en la quiebra más absoluta. Sabía que estábamos ahogados. Pero cuando ella mezcló agua con leche, me di cuenta de que ya no había nada que hacer. Que esta era nuestra vida. Pero no dije nada. Le juré a Dios, me hice una promesa. Hasta que un día vi a mi mamá llorando y entonces se lo conté: ?Ma, esto va a cambiar. Ya verás. Voy a jugar en el Anderlecht, y pasará pronto. Estaremos bien. No te preocupes más’. Tenía seis años”