Luis Suárez manda contundente mensaje a Xavi que afecta al Barcelona

El delantero aconsejó a Hernández de no sustituir a Ronald Koeman

Por: Gerardo Romero 30 de Septiembre 2021 · 18:35 hs

El FC Barcelona se encuentra atravesando una grave crisis futbolística la presente temporada, la cual se ha venido demostrando en los últimos partidos y más especialmente en la Champions League, donde fueron goleados 3-0 por el Benfica de Portugal.

Los malos resultados han generad una ola de rumores sobre quien será el nuevo entrenador del conjunto blaugrana siendo uno de los favoritos para este cargo el entrenador español y exjugador del Barcelona, Xavi Hernández.

Ante esta situación el atacante uruguayo Luis Suárez aprovechó la oportunidad para alertar a Xavi para que no dirija a los culé durante una entrevista, resaltando que no es el momento idóneo para que llegue al equipo español y no se vea afectado en su carrera como estratega.

"Como aficionado al futbol y lo que ha hecho como jugador, no creo que hoy, mañana o pasado sea el momento de agarrar al equipo. Es inteligente y sabe de la dificultad del club. Debe esperar el momento. Tiene compañeros dentro con los que tendrá que tomar decisiones y va a ser difícil", dijo al diario español Sport.

Suárez sostuvo que Xavi todavía no cuenta con la capacidad y la experiencia para dirigir al FC Barcelona y lograr sacarlo del mal momento que atraviesa, por lo que le recomendó que espere a un momento en el que se encuentren con bases más sólidas.

Actualmente el Barcelona ha registrado dos derrotas en la Champions League y se ubica en el sexto lugar de LaLiga con 12 puntos, situación que tiene en duda la permanencia de Koeman en el banquillo.