Mbappé: "La crítica es normal si juegas en el PSG"

Mbappé dio una increíble entrevista al canal oficial del PSG, el delantero de 22 años hablo de todo, desde su experiencia con las críticas, la afición del PSG y la prensa.

Por: Facundo Agudo 17 de Diciembre 2021 · 14:29 hs

“Obviamente, es una motivación. A veces es ego, a veces no. Porque como jugador, estamos en nuestra burbuja, estamos encerrados en un mundo en el que jugamos cada tres días y, finalmente, vives plenamente tu búsqueda de rendimiento sin analizar realmente todos los aspectos de tu juego”, declaró el delantero del Paris Saint-Germain.

“A veces las críticas son beneficiosas, porque no siempre están ahí para hacer daño, sino que a veces aparecen para dar inyecciones de motivación, y también es bueno tener esto en cuenta. Después de eso, no debes tomártelo como algo personal. Sé que no es contra mi”, continuo Mbappé.

Y de esta manera cerro la entrevista, con análisis breve pero fuerte de como la gente emite criticas hacia los futbolistas "Quienes emiten críticas son las personas que juzgan la actuación de un jugador en el momento, es algo normal y más cuando se juega en el PSG. Es el club más visto de Francia, uno de los más vistos del mundo, por lo que la crítica es normal. Hablan de ti todos los días".