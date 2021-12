Messi, tras el ganar el Balón de Oro ha dado una entrevista con el medio, France Football, medio encargado de organizar y entregar el galardón.

Por: Facundo Agudo 05 de Diciembre 2021 · 15:43 hs

En la extensa entrevista el rosarino se refiero a varios temas personales y de su forma de ser, comenzó hablando de que se esta acostumbrando a ser Messi.

“Estoy empezando a acostumbrarme, a ser Messi, que lo he sido durante 34 años. Estoy contento de todo lo que ha pasado, aunque tengo que admitir que a veces me gustaría pasar desapercibido, disfrutar de mi familia sin que la gente me reconozca. No me quejo, al contrario, siempre es agradable recibir un cumplido, una sonrisa o alguien que me pida una foto. Estoy acostumbrado y para mí se ha vuelto normal”

También dejo en claro su forma de ser, ya que todos lo tratan de una persona tímida o retraída, Messi se encargo de dejar en claro esos pensamientos de la gente “Soy distinto, no tan tímido, con las personas con las que tengo confianza, mis amigos, mi familia. Puede ser que con algunas personas fuera de estas relaciones sea más tímido y me cuesta más sentirme cómodo o me lleva más tiempo”

También analizo como cambio su mentalidad en relación con la derrota y como gracias a sus hijos puede sobrellevar mejor este tema “Ahora es diferente. Desde que tengo a mis hijos, cuando llego a casa me ayuda mucho poner las cosas en perspectiva. Es cierto que antes de ellos, cuando estaba solo con Antonela, pasaba mucho tiempo encerrado sin querer hablar con nadie ni salir por culpa de la derrota. Cuando era joven, crecí odiando perder. Siempre quería ganar en todo. Quiero ganar todos los partidos”

Para cerrar esta entrevista Messi dejo en claro su mejor virtud, la humildad “Nunca dije que soy el mejor de la historia ni intento hacerme esa idea. Para mí ser considerado uno de los mejores de la historia es más que suficiente. Es algo que jamás me hubiera imaginado. Es algo que no me interesa, no cambia nada ser considerado el mejor o no. Y nunca busqué serlo”