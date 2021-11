Messi: “Nadie me pidió jugar gratis en el Barça”

Messi salió a hablar y comento que si había accedido a rebajar su salario para seguir en el Barcelona, pero nunca se puso sobre la mesa la idea de jugar gratis.

01 de Noviembre 2021

“Hice todo lo posible para quedarme y en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un 50% y eso es lo que hice sin ningún tipo de problema. Estábamos en disposición de ayudar al club. Ese era mi deseo y el de mi familia para quedarnos en Barcelona”, explicó Messi.

“Nadie me dijo que jugara gratis y al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene la necesidad de decir eso. Es como sacarte la pelota de encima y no asumir las consecuencias. Hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que no me merezco”.

“Los niños ya están en el colegio y nosotros instalados y en una rutina del día a día. Estamos contentos. Estoy más tranquilo y con todo más asimilado. También estamos disfrutando de la ciudad. Cuando veo los partidos del Barcelona me genera cosas, me dan ganas… o recuerdo cosas de partidos en el Camp Nou con la gente”, continuó Messi.

Messi también elogio a la plantilla del Barcelona: “Aparecieron chicos importantes y muy buenos como es el caso de Gavi. A nivel de equipo están bien. Siempre van a pelear por los títulos, aunque luego se pueda dar o no”