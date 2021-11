Messi está descartado y lo sufren Pochettino y Scaloni ¿Qué le pasa realmente?

El informe de los médicos que evaluaron el estadio físico del rosarino hizo que optaran por no arriesgar a que se agrave su lesión. ¡Hay peligro!

Por: Redacción Pasión Fútbol 02 de Noviembre 2021 · 12:35 hs

Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino, no se recuperó de las molestias musculares que lo aquejan y quedó descartado para el partido que su equipo, el París Saint Germain, jugará el miércoles ante Leipzig, en Alemania, por la cuarta fecha de la Champions.



En ese contexto, el PSG informó en su sitio oficial la baja de Messi, quien no superó las molestias que le impidieron terminar el viernes pasado el partido que su equipo le ganó al Lille por 2-1 por la fecha 12 de la Ligue 1 de Francia.



"Messi no estará presente en Champions frente al Leipzig", confirmó el PSG en un comunicado luego de recibir el informe de los médicos que evaluaron el estadio físico del rosarino y optaron por no arriesgar a que se agrave su lesión.



Luego de los exámenes médicos a los que fue sometido, a Messi se le detectó una leve dolencia en la rodilla aunque nada grave, señaló el PSG.



El lugar de Messi en el partido ante Leipzig será ocupado por el francés Kylian Mbappé, quien regresará al equipo luego de no haber jugado frente a Lille.

A pocos días de una nueva ventana de eliminatorias para el Mundial de Qatar, Lionel Scaloni y todos los argentinos sufren por la posible ausencia de la máxima estrella del fútbol.