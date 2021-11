Messi tiene sus favoritos para luchar por la Champions ¿incluyo al Barcelona?

Lionel Messi ha brindado una genial entrevista para el Diario MARCA, donde hablo sobre la Champions League y como ve a los equipos favoritos a levantar la orejona.

Por: Facundo Agudo 23 de Noviembre 2021 · 16:21 hs

Messi, dejo en claro sus favoritos para competir contra el PSG por la orejona: "Hoy por hoy, el Liverpool está muy bien, ha vuelto a ser el Liverpool que ganó la Champions. Luego están el City, Bayern, Madrid, Atlético... Hay muchos equipos que pueden luchar por esta Champions que es una de las más igualadas y competitiva de los últimos años porque hay varios equipos que pueden optar a ganarla"

Pero Messi se olvido del club que lo vio nacer y volverse el jugador que es hoy en día, se olvido de su tan amado Barcelona, pero sin embargo le dedico unas palabras al equipo que hoy, dirige técnicamente Xavi:

"El Barcelona atraviesa una etapa de reconstrucción con un equipo en el que hay muchos jugadores jóvenes. Hoy por hoy creo que hay mejores equipos que el Barcelona, pero, aunque ahora den esa impresión, eso no quiere decir que más tarde no puedan llegar a pelear. Hay que tener en cuenta la llegada de Xavi, las ilusiones renovadas y el poder recuperar a algunos jugadores que ahora no tienen. Pueden seguir creciendo y peleando", señaló.

También aclaro que los dos enemigos íntimos del Barcelona, Real Madrid y Atlético Madrid, son posibles a levantar la Champions o al menos a dar un buen papel: "El Real Madrid siempre es competitivo. Lo mismo sucede con el Atlético y los dos van a estar ahí peleando. Son dos rivales muy difíciles en enfrentamiento directo a dos partidos. Ambos conocen muy bien la competición y cómo jugarla, por eso son dos de los favoritos sin duda"

Para cerrar la entrevista Messi hablo sobre su equipo, el PSG, y reconoció que aun deben mejorar mucho, pero son grandes favoritos a pelear por el máximo titulo europeo a nivel clubes: "Todo el mundo dice que somos los grandes favoritos y no voy a negar que somos uno de los candidatos por nombre, pero todavía nos hacen falta cosas para ser un equipo fuerte de verdad. Tenemos que acabar de consolidarnos como equipo y tenemos la ventaja de contar con grandísimos jugadores para conseguirlo. Pero no somos los únicos, hay otros grandes equipos que son candidatos. La Champions es una competición muy difícil, eso hace que sea tan linda y especial. Allí están los mejores equipos y cada vez es más complicada"