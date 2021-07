¡Para llorar de emoción! Messi sorprendió a fanático de 100 años

El campeón de la Copa América envió un emotivo mensaje por respaldarlo durante su carrera

Por: Gerardo Romero 15 de Julio 2021 · 15:14 hs

Lionel Messi se ha consagrado como uno de los jugadores más goleadores en la historia del fútbol con 730 tantos en su carrera, cifra que Don Hernán, un acérrimo fanático de ‘la Pulga’ sabe muy bien, debido a que conoce cada uno de estos tantos, la fecha en que se marcaron y el rival del partido.

Su historia se hizo viral en las redes sociales hace unos meses, y esta semana llegó a oídos del astro argentino, por lo que el campeón de la Copa América decidió agradecerle con un emotivo video personalizado a este fanático de 100 años de edad.

"¡Hola Hernán! Obviamente me llegó tu historia y me parece una locura que lleves guardados los goles de esa manera. Quiero mandarte un abrazo enorme y agradecerte por el trabajo que hacés, por el seguimiento y desearte lo mejor ¡Nos vemos pronto!", expresó Messi en el video.

'No me digas que es Messi', dijo Don Hernán emocionado tras ver las imágenes y escuchar la voz del goleador. '¡Es Messi! Y te mandó un saludo', responde Julián Mastángelo, su nieto y quien se encargó de dar a conocer el fervor de su abuelo hace unos meses.

En un video se muestra la emoción de Don Hernán al ver el video, llegando al punto de quebrarse su voz y solar un par de lágrimas como acto de agradecimiento por este gesto de su ídolo.

“No conoce la tecnología. No tiene teléfono, no tiene internet, ni computadora. Anota en sus hojas todos y cada uno de los goles de Messi. Lleva la cuenta de todos los partidos. Cada vez que juega el Barça. Como no lo puede ver por la tele, me llama y me pregunta cuántos goles metió Messi", detalló Julián.

Messi actualmente se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones como campeón y especialmente con el preacuerdo con el FC Barcelona.