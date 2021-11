Pedri es Golden Boy ¿Es el heredero de Messi en Barcelona?

Pedri ha sido nombrado ganador del Golde Boy 2021, premio que galardona a los mejores jugadores menores a 21 años.

Por: Facundo Agudo 22 de Noviembre 2021 · 15:37 hs

El Golden Boy, es un premio creado en 2003, que entre sus ganadores hay figuras como Messi, Agüero, Mbappe, Rooney, Pogba y el mas reciente Pedri. El jugador del Barcelona se lleva este premio gracias a la gran temporada que tuvo con un Barcelona en plena crisis post Messi y además logro, colgarse la medalla de plata con la selección española en Tokio 2020.

Tuttosport, es el encargado de realizar una exhaustiva investigación de los jóvenes jugadores en Europa para poder entregar este premio, Pedri supero con expectativas y se quedo con el primer lugar, en segundo lugar, está el inglés Jude Bellingham, jugador del Borussia Dortmund.

Pedri también habló sobre el galardón: “Agradezco a Tuttosport este trofeo del que me enorgullece. Gracias también a todos los miembros del jurado y a los seguidores que siempre me han apoyado en este 2021 que ha sido simplemente increíble para mí”. El jugador añadió: “Muchas gracias al Barça, a la selección, a mi familia, a mis amigos y obviamente a todos los que han estado cerca de mí día tras día sin los que no hubiera podido ganar el Golden Boy”.

Pedri alcanza un trofeo que antes fue obtenido por Messi, será Pedri el jugador clave para devolver al Barcelona a la cima, donde el argentino Lionel Messi supo poner al equipo catalán. Las condiciones para ser un grandioso jugador las tiene, pero habrá que esperar a ver que dice el tiempo y como sigue evolucionando este joven y grandioso jugador.