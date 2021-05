Pep Guardiola y sus finales de Champions

10 años después, Pep Guardiola alcanzó su tercera final de la máxima competencia europea y desde Pasión Fútbol hacemos un repaso con sus antecedentes.

Por: Luca Ratto 04 de Mayo 2021 · 19:37 hs

El Manchester City venció 2 a 0 al último subcampeón, París Saint-Germain, 4 a 1 en el global y alcanzó por primera vez la final de la Champions League, todo esto al mando del técnico español.

Pero esta nota se centrará en Josep Guadiola, el exitoso técnico español de 50 años que no para de ganar títulos. Es más, a pesar de no haber llegado a la final por una década, no se quedó con los brazos cruzados, mientras tanto se consagró con 20 títulos. Ahí vamos:

UEFA Champions League 08/09

Al mando del FC Barcelona, en su primera temporada como entrenador ya logró alcanzar la final, incluso formó uno de los mejores equipos de la historia con Messi como máximo exponente. Con este equipo logró conquistar su primer título, en octavos de final eliminó al Olympique de Lyon, en cuartos al Bayern Múnich, en semifinales al Chelsea y en la final al Manchester United de Sir Alex Ferguson. Su equipo venció al último campeón 2 a 0, le negó el bicampeonato y dejó claro que su idea de juego iba en serio.

UEFA Champions League 10/11

Luego de haber quedado eliminado en semifinales de la temporada anterior ante el Inter de Milán de José Mourinho, Pep Guardiola y sus dirigidos se quedaron con la sangre en el ojo y fueron a por todo. Con un Messi en modo balón de oro, acompañado por un mediocampo inolvidable con Iniesta, Xavi y Sergio Busquets derrotaron al Arsenal en octavos, al Shakhtar Donetsk en cuartos, al Real Madrid en semifinales y en la final volvieron a derrotar al United, esta vez por 3 a 1. Guardiola, en su segunda final, obtuvo su segunda Champions.

UEFA Champions League 20/21

10 años pasaron para que el entrenador nacido en Sampedor volviera a la última instancia, una maldición que parecía no terminar nunca sin Messi a su lado. En el medio alcanzó tres veces las semifinales, todas con el Bayern Múnich, en las temporadas 13/14, 14/15 y 15/16. Mientras que, con el City solo había alcanzado los octavos de final en 16/17 y los cuartos en las tres temporadas siguientes. Sin embargo, la espera acabó, logró su primera final con los Cityzens y la primera del club. Eliminó al Borussia Mönchengladbach en octavos, Dortmund en cuartos y PSG en semis, en la final se verá las caras con el ganador de Real Madrid o Chelsea.