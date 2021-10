Rüdiger: “Ser rico era tener comida, algo que beber. Si en la mesa había pollo, eras rico ese día”

Chelsea demuestra a diario mucho potencial, pero para llegar a lo que es hoy día, paso por momentos muy duros y crueles, como por ejemplo la extrema pobreza.

“Ser rico era tener comida, algo que beber. Si en la mesa había pollo, eras rico ese día, amigo. Le pedí dinero a mi madre, era para un viaje escolar, algunos euros, pero no me dio nada”, comenzó contando Rüdiger en una entrevista con The Players Tribune.

El defensor alemán también revelo: “Recuerdo que lo que me hirió no fue que me dijo que no, sino su cara, me rompió el corazón que me quería dar dinero, pero no podía. Ahí me dije, debes ser un hombre ahora. Tenía ocho años. Aunque algunos fuera del barrio puedan pensar que exagero, otros dicen ¿Ocho? Qué suerte, yo tenía seis”

En la actualidad su situación es totalmente distinta, El defensor alemán termina su contrato en junio del 2022 con el Chelsea y el club inglés no quiere perderlo por nada. El nuevo contrato que ofrece Chelsea es de 9 millones de euros porque el Real Madrid y el Bayern Munich quieren tener a Antonio y aprovechar que queda libre.

Pero su postura ante esto es un contrato mas alto de lo que ofrece el Chelsea, pero también se habla que R üdiger, quiere dejar su huella en el Bayern Munich, equipo del cual es hincha.