Según Thierry Hernry, Messi tiene un "shock emocional"

Messi sigue viviendo meses complicados en Paris, su familia y él todavía no se acostumbran a la vida parisina. Desde lo deportivo, Messi no entiende la forma que fue usado por Pochettino en el inicio de la temporada.

Por: Facundo Agudo 10 de Diciembre 2021 · 14:01 hs

El legendario jugador francés, Thierry Henry dialogo con el medio “GQ”, y dejo fuertes palabras dedicadas al jugador argentino.

“Cuando dejas un lugar que conociste muy joven y durante mucho tiempo, del que nunca pensaste en irte, tienes un gran costo emocional para ti. Tienes que darte cuenta y entender dónde estás, adaptarte a una nueva liga y equipo, y digerir los movimientos. Viste que lloró cuando se fue, no eran lágrimas falsas”. Expreso el francés, analizando la llegada de Messi al PSG.

Se necesita un poco de tiempo para adaptarse y darse cuenta. Pero tienes que entender que este hombre también es un ser humano. Y que emocionalmente, a veces todos somos tocados por algo. Dejar Barcelona todavía es crudo para él. Pero creo que lo superará. Espero que lo haga. Yo confío en él. A mí me pasa lo mismo cuando dejé el Arsenal para irme al Barcelona, me tomó un tiempo acostumbrarme a mi entorno. Nunca pensé que iba a dejar el Arsenal y unirme al Barcelona … ¿Estaba en un gran club, en una gran ciudad? Sí, por supuesto. Pero me tomó un poco de tiempo digerirlo”, dijo Henry.