Siete cosas que no sabias del flamante refuerzo del Real Madrid, triple nacionalidad, una casa en llamas y ser el debutante mas joven en Francia.

Eduardo Camavinga, es el flamante refuerzo del Real Madrid y con tan solo 18 años tiene muchas cosas vividas.

Por: Facundo Agudo 31 de Agosto 2021 · 15:40 hs

Eduardo Camavinga, en su infancia no se dedicaba si no que era judoka, pero a los seis años de edad dejo de lado el judo para dedicarse al futbol, otro deporte que amaba desde pequeño, Eduardo nación en la ciudad de Miconje, un pequeño poblado de Angola, por este motivo Camavinga tiene triple nacionalidad, además de tener la nacionalidad Angoleña tiene la congoleña y desde hace no mucho tiempo tiene la francesa, país con el que ya debuto con la selección mayor.

En el año 2013 Eduardo Camavinga se desempeñaba en el Drapeau- Fourgeres con solo 11 años y sufrió una de las tragedias mas grandes de su vida la casa de su familia ardio en llamas, y todo se hecho a perder. Camaving tiene el mismo representante que Moussa Sissoko, el fue quien lo llevo al Rennes y quien lo ayudo en su momento mas difícil, cuando no tenia donde vivir.

Con solo 16 años, 4 meses y 27 dias, Camavinga es el futbolista mas joven en debutar en el primer equipo de Rennes. Hace un año Eduardo Camavinga estaba tasado en 4 millones de euros. Ahora, y tras su explosión en el Rennes su valor aumento a 30 millones, valor por el cual el Real Madrid se hizo con sus servicios.