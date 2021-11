Un jugador francés piensa que volver al Lyon afectaría a su imagen

Alexandre Lacazette fue entrevistado por el programa Telefoot y expreso sus dudas en volver al club que lo vio nacer.

Por: Facundo Agudo 28 de Noviembre 2021 · 17:24 hs

“Nos reímos de eso, a menudo hablamos de volver a Lyon todos juntos”, respondió el delantero galo. “El Lyon sigue siendo nuestro club de formación, el club que hemos apoyado desde nuestra infancia. Creo que todos salimos del Lyon con una hermosa imagen de la afición. También puede ser el riesgo de volver y estropear un poco esta imagen que dejamos. Es un pequeño peligro”.

A pesar de esta declaración Lacazette admito haber estado en contacto con el presidente del Lyon, Jean-Michel Aulas, pero nunca obtuvo un feedback de este intento de conversación.

“En realidad no. La última vez que le envié un mensaje de texto, no me respondió. No es un buen presidente”