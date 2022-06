Una estrella de talla mundial anuncio que deja el fútbol

Un delantero argentino le puso fin de forma oficial a su carrera como futbolista, el jugador hizo oficial esta noticia mediante la televisión argentina.

Por: Facundo Agudo 04 de junio 2022 · 12:28 hs

“Estoy bien disfrutando mi vida, mi familia, lo mío. Mucho tiempo jugué, mucho tiempo perdido. Estoy retirado, confirmado. Me ofrecieron muchas cosas, pero era un cambio muy importante para mi familia. Como jugador ya di todo lo que tenía dentro de mi corazón, eso me deja más que tranquilo. Me levanté un día y dije ‘no juego más’, lo llamé a mi representante y se lo dije. A la noche lo llamé a Riquelme y le pedí hacer la conferencia”. Estas fueron las palabras de Carlos Tévez para anunciar su retiro del fútbol de forma definitiva.

El exdelantero de 38 años brindó una entrevista para América TV anunciando esta noticia, el Apache es recordado por su paso ambos Manchester, por haber evitado que el West Ham pierda una categoría, por sus grandiosas jugadas en la Juventus, por su incursión en el futbol chino y claramente por sus pasos por Boca Juniors, club que lo vio nacer y lo formó como profesional.

Ahora en esta nueva etapa de su vida, Carlitos quiere enfocarse principalmente en su familia y en diversos proyectos personales, uno de ellos es ser director técnico, ¿ ocupará el lugar de Battaglia algun día?