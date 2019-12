Jürgen Klopp revela que estuvo en México... ¡pero no sabe dónde está!

Klopp sorprendió en conferencia de prensa con una pregunta sobre la ubicación de México en América antes del partido ante Monterrey por el Mundial de Clubes

Por: Hugo Avalos 18 de Diciembre 2019 · 08:39 hs

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, sorprendió al preguntar en plena conferencia de prensa en qué parte del continente está México. "¿Es Sudamérica, Centroamérica o el sur de Norteamérica?", fue la pregunta a un periodista de aquel país, en la previa a la semifinal ante Rayados de Monterrey por el Mundial de Clubes.

Klopp confesó haber visitado por primera vez el país azteca en el último tiempo. "Estuve en tu país en el verano. Fue mi primera vez en México y fue brillante. Estuve en Tulúm y puedo recomendar ese lugar, es realmente genial", le dijo a un periodista.

Pero, luego de esto, le hizo una consulta. "Por cierto, ¿México es Sudamérica, Centroamérica o el sur de Norteamérica?", preguntó. Luego de recibir la respuesta del periodista, continuó: "Entonces es Norteamérica, pero propiamente el sur. Bien, entonces la influencia del sur es bastante emocional en todas las cosas, que es como debería ser y son realmente interesantes. Tenemos mucho respeto por Monterrey".

La opinión de Klopp sobre el fútbol mexicano y Rayados

En otra conferencia de prensa, el entrenador del Liverpool había asegurado que desconocía al fútbol mexicano, pero ahora parece haber investigado un poco. "Realmente es un buen fútbol y siempre imagino que todos conocen acerca de todos los jugadores mexicanos jugando en Europa, no solamente Hugo Sánchez, pero quizás empezamos con él y es un fútbol brillante", expresó.

Respecto a su rival, Monterrey, opinó: "Vi a Monterrey contra Al-Sadd, fue un buen juego de fútbol. Fue un encuentro técnico, intenso, fue realmente muy rápido. provocaron algunas faltas y para eso tienes que encontrar una solución. Y no pensar en que eso significa que ganamos con los nombres de los equipos por los continentes. No estamos aquí para eso, representamos Europa pero no tengo la carga de Europa en los hombros ni creo que en Sudamérica sea así".