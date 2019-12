Las duras declaraciones de Jürgen Klopp sobre el Mundial de Clubes

El estratega alemán habló sobre las realidades que viven Liverpool y Flamengo en el torneo internacional

Por: Mónica Mojón Lugo 20 de Diciembre 2019 · 08:55 hs

Este sábado Liverpool y Flamengo jugarán la final del Mundial de Clubes en el Estadio Internacional de Khalifa, ambos equipos sufrieron para llegar a la cita definitiva, pero sin duda viven realidades diferentes, así lo hizo saber el estratega Red Jürgen Klopp.

“La situación es diferente para ellos y para nosotros. Flamengo fue enviado con la orden clara de ganar el Mundial y regresar como héroes. A nosotros nos dijeron: 'Quédense en casa y jueguen la Carabao Cup. Esa es una gran diferencia y no podemos cambiar eso”.

Si bien ser el campeón de la Champions League es uno de los logros más importantes para cualquier club europeo, ir al torneo internacional no resulta muy atractivo para el Viejo Continente.

"Mi equipo quiere ganar este torneo, incluso si sabemos que es muy difícil. La opinión sobre esto en Europa es diferente a la de América del Sur. Queremos cambiar esa opinión, creemos que ha cambiado un poco. Por supuesto, los hinchas del Liverpool quieren que ganemos, pero a muchos otros en Europa no les importa el Mundial. Ya se vio cuánto luchó Monterrey en sus dos partidos aquí. Será lo mismo con Flamengo”, comentó en rueda de prensa.

A pesar de la forma en que se ve al Mundial de Clubes, Klopp quiere sumar un trofeo más a su historial y las vitrinas del club; saldrá con sus jugadores con la mentalidad de llevarse el trofeo frente al campeón de la Copa Libertadores.

“En la charla previa no les diré que son leyendas si ganan. Quizá Flamengo sí. Si la gente nos ve como leyendas después, entonces genial, pero no puedo abordarlo así. Si Flamengo gana, probablemente tendrán una gran fiesta; si ganamos nosotros, jugaremos contra el Leicester City. No podemos hacer que este torneo sea más grande para Europa, pero para nosotros es lo más importante por el momento, es el único juego que jugamos mañana, así que lo intentaremos todo".

En las últimas definiciones entre europeos y suramericanos sólo el Corinthians pudo vencer al Chelsea en la edición de 2012, desde entonces no han podido vencer.