La nueva queja de Klopp por el calendario y el Mundial de Clubes

Por: Hugo Avalos 17 de Diciembre 2019 · 09:05 hs

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, volvió a mostrar su disconformidad con el calendario y el momento de jugar el Mundial de Clubes. Precisamente, a un día del duelo de semifinales ante Rayados de Monterrey, los Reds tendrán que enfrentar al Aston Villa por la Carabao Cup.

La polémica respecto a la participación del Liverpool en el Mundial de Clubes y el partido de la Carabao Cup un día antes de su debut ha hecho ruido en Inglaterra. De hecho, el propio Klopp ya había insinuado su descontento con este inconveniente, que lo obliga a tener que parar un equipo B ante el Aston Villa y a su primer equipo ante Monterrey.

Respecto a esta polémica, el entrenador alemán volvió a mostrar su disconformidad. "Si me preguntas si es bueno jugar un Mundial en mitad de la época, diré que no. Quizá no le guste a la FIFA que diga esto. No sé si lo van a cambiar, pero habría que buscar otra fecha. Eso son planes de FIFA. No obstante hay que charlar acerca de eso", opinó.

En este sentido, Klopp explicó que el encuentro ante el Aston Villa lo verán por televisión desde Qatar. "La solución fue jugar con el segundo equipo en la copa. Es una ocasión para dar minutos a los jugadores con menos opciones y a los jóvenes. En otras condiciones hubiéramos participado con el equipo A", explicó.

Klopp ya palpita el duelo ante Monterrey

Para el debut ante Rayados en la semifinal del Mundial de Clubes, Klopp contó que la gran mayoría de sus jugadores estarán a disposición. "De todos y cada uno de los jugadores que están con nosotros la mayor parte están recuperados. Para el encuentro de mañana, ciertos jugadores no estarán listos (Wijnaldum). Hay que preparar a todos para ver quién puede jugar", sentenció.