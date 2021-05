A Pablo Migliore le hicieron el primer gol en un programa de TV

Un participante de Bienvenidos a Bordo le quitó el invicto al ex arquero de Boca y San Lorenzo.

Por: Luca Ratto 22 de Mayo 2021 · 16:45 hs

Pablo Migliore se retiró del fútbol profesional en 2017, pero hoy sigue custodiando los tres palos de un programa de TV. El ex arquero de Boca se convirtió en un nuevo integrante del programa de Guido Kaczka “Bienvenidos a Bordo”, que se emite en el Canal 13, uno de los canales de aire de Argentina.

El juego consiste en marcarle de penal a ex arquero y si el participante logra convertir, avanza una escala en lucha por el premio máximo que es de $200.000, o tiene la chance de retirarse con lo acumulado. El primer escalón es de $10.000, pero si el ejecutante se arriesga por más y malogra el segundo disparo, se lleva la mitad de lo acumulado.

El ex arquero venía invicto hasta que Juan Manuel López, un joven trainer, le marcó el primer gol a Migliore y se llevó su premio. El remate del participante fue potente hacia abajo a la derecha que dejó sin chances al ex portero. “Gol, gol, gol... gooool… Mirá, mirá, entró esa pelota”; comenzó diciendo el conductor Guido Kaczka.

“Le va a entrar a la pelota, creo que Migliore la espera en su izquierda, da un pequeño paso, y cuando quiere volver, ya es tarde por la potencia y la dirección”; siguió comentando el conductor.

Finalmente Juan Manuel López decidió no arriesgar su premio y se llevó los $10.000 y antes de retirarse le dejó un mensaje al ex arquero “Le doy las gracias a Pablito Migliore, es un genio. Es muy difícil hacerle un gol, así que me quedo con los 10.000”; cerró el joven.