A cinco años del último partido del Príncipe Milito

Un día como hoy, pero en 2016, Diego Milito le dijo adiós al futbol profesional en el triunfo de Racing frente a Temperley, donde el Príncipe convirtió su último gol.

Por: Lucas Morel 21 de Mayo 2021 · 18:17 hs

El 21 de mayo de 2016 es una fecha imborrable para los hinchas de la Academia, como también para Diego Milito. El número 22, dorsal que utilizó el Príncipe, de seguro salió en la quiniela, con las coincidencias que hubo aquel día. Primero nació Morena, su tercera hija, a las 3:22 a.m. Y esa misma tarde, en su despedida como futbolista profesional, marcó su gol número 22 desde su regreso a Avellaneda.

Racing se acomodó en el marcador en una ráfaga de goles. Primero a los 16 minutos, Gonzalo Escobar derribó a Iván Pillud dentro del área. Milito agarró el balón para despedirse con su último grito de gol, y no falló.

Rápidamente, Federico Crivelli derribó a Lisandro López y Racing tuvo un nuevo penal. El Príncipe tomó nuevamente el balón, pero Crivelli impidió que logre la cifra 23 desde su regreso a la Academia, pero en el rebote estuvo atento Oscar Romero para el 2-0.

En el minuto 22, se desató la fiesta del público con ovación al ídolo, banderas y una lluvia de papelitos. Milito saludó a los cuatro costados de un Cilindro de Avellaneda repleto.

“Fue muy difícil para mí jugar este partido, son muchas emociones juntas. Quiero agradecer esta gente por el cariño que me brindó. No tengo palabras, me encantaría abrazar a todos, uno por uno. Me voy como quiero, en mi casa y con mi gente”; fueron algunas de las palabras de Diego Milito entre lagrimas.

Diego Milito dejó Avellaneda para irse al viejo continente como un Príncipe, pero regresó como un Rey, donde se consagró campeón del Torneo Transición 2014 y colgó los botines con el club de sus amores.