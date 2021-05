ATENCIÓN, Mbappé se acerca a un equipo español

Kylian Mbappé se encuentra cada día más cerca de sumarse en la próxima temporada al Real Madrid, y dejar el París Saint -Germain, en donde se le termina el contrato en 2022.

Por: Luca Ratto 14 de Mayo 2021 · 21:41 hs

El club capitalino busca tener en este mercado de pases un fichaje estrella, y que mejor que Mbappé para esto. El sueño de que este en la delantera merengue en la próxima temporada es cada vez más recurrente, ya que la situación del francés con el PSG no está nada resuelta y el miedo a que no renueve aumenta todos los días.

Esta semana, el equipo parisino anunció la renovación de Neymar hasta 2025 y los rumores de que Mbappé no haga lo mismo que el brasilero volvieron a parecer. El delantero galo acaba contrato en 2022, y el mismo viene manteniendo silencio frente a la situación. Sin embargo, en una de las pocas veces que hablo del tema, en enero pasado, declaró: “No es un deseo de ahorrar tiempo, es realmente una reflexión. No quiero firmar un contrato y decir un año después que me quiero ir por que no quería firmar el mismo. Si firmo, es para quedarme. Y es algo en lo que hay que pensar”.

Esto es algo que inquieta a la dirigencia del PSG, por eso según informaron medios cercanos al equipo, estos lo pondrían en el mercado a 150 millones de euros con el fin de retenerlo. Es un movimiento que facilitaría la renovación e impedir que se marche, o que se vaya como jugador libre en 2022