Advertencia en Pumas: "Ganamos a Puebla y agárrense porque no nos para nadie"

Lanza esta advertencia Nico Freire, el defensa de Pumas dijo de quienes son las culpas de los malos resultados y de este oscuro presente.

Por: Mauro Palacios 19 de Agosto 2021 · 13:29 hs

Pumas suma dos de los 15 puntos que se han disputado en el Torneo Apertura 2021, y a pesar de que no conocen la victoria y solo tienen dos empates en cinco juegos, para el defensa felino, Nicolás Freire no es una crisis lo que vive el club auriazul, lanzando una advertencia de que si el domingo ante Puebla logran su primera victoria ya no los parará nadie.

“Nosotros a Puebla vamos a ganar y tengan cuidado porque le ganamos a Puebla y agárrense porque no nos para nadie. Y lo digo desde lo que siento y por la bronca que tenemos”, afirmó en conferencia de prensa, donde puso como ejemplo al Pachuca de la temporada pasada, que tuvo un mal arranque, pero que borró todas las críticas al meterse a la Liguilla y pasar hasta Semifinales.

“No veo crisis, veo malos resultados, veo trabajo que no se ve reflejado en los partidos, veo enojo”.

El jugador argentino confirmó que han recibido pláticas de coaching para tratar de canalizar el enojo, además de que hay intercambio de ideas y autocrítica entre los futbolistas, los cuales dijo, son los verdaderos culpables de la situación por la que atraviesa el cuadro auriazul. “Tenemos charlas de coaching, charlas más íntimas entre el plantel".

"Tenemos que lidiar con esa presión que es parte del fútbol. Nos da bronca que se golpea al cuerpo técnico, a la directiva, y nosotros somos los responsables, somos los que salimos a jugar”, agregó.

Nico reconoció que la derrota 3-0 ante Necaxa a media semana fue un duro golpe para el club, que de acuerdo a los percibían, y pese a no ganar, venían al alza en cuanto a funcionamiento futbolístico.

“Este golpe contra Necaxa fue una locura, nos impactó porque creíamos que íbamos al alza, y te encuentras con un 3-0 y dices ‘puta madre’, es un golpe muy duro otra vez. Entrenamos con intensidad, las cosas salen muy bien durante la semana, llega el fin de semana y no sale como lo he os trabajado”, concluyó.