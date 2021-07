¡Alerta! La peor noticia para el PSG es una realidad

A pocos días de la Supercopa frente al Lille, los parisinos han emitido un comunicado hoy en el que han confirmado la noticia que ningún aficionado quería leer, ni escuchar.

Por: Mauro Palacios 27 de Julio 2021 · 09:51 hs

Todos creían que esto podía suceder pero nadie queria covencerse, Sergio Ramos no debutará con el PSG hasta la jornada 1 de la Ligue 1, prevista del 6 al 8 de agosto, como mínimo. Si el central podía reaparecer este fin de semana contra el Lille en la Supercopa de Francia, el conjunto parisino ha emitido un comunicado hoy en el que ha confirmado que todavía le falta una semana de recuperación de las molestias que arrastra en el muslo izquierdo.

La prioridad de Mauricio Pochettino con el defensor ex Real Madrid es que esté totalmente recuperado para el inicio de temporada. El PSG jugará ante el Troyes en la jornada 1 y todo indica a que Sergio Ramos efectuará su debut en dicho encuentro. No jugará hoy ante el Sevilla y tampoco contra el Lille, en el que será el primer título en juego de la temporada para el gigante francés.

Tanto el cuerpo médico del PSG como Mauricio Pochettino no quieren exigir a Sergio Ramos y de esta manera, prevenir una lesión que le impida estar a punto para el arranque de la Ligue 1.

La temporada pasada, el internacional español arrastró varias lesiones musculares que no le permitieron afrontar los partidos decisivos con el Real Madrid. Por ello, el PSG no quiere forzar lo más mínimo y solo le dará minutos a Sergio Ramos cuando sus molestias musculares no existan.