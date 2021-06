¡Alerta en Argentina! Esta es la máxima preocupación de Scaloni

El entrenador "albiceleste" se refirió a la victoria del seleccionado Argentino y la clasificación a cuartos de final del torneo continental. "Hay cosas por mejorar como en todos los partidos", admitió.

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, reconoció su preocupación por "el estado físico" de sus jugadores luego de un seguidilla de cinco partidos seguidos entre Eliminatorias Sudamericanas y Copa América en Brasil, en la que se metió en los cuartos, tras superar a Paraguay por 1 a 0 en Brasilia, por el grupo A.



"Lo que me preocupa hoy es el estado físico de los jugadores. Las condiciones no eran las mejores para jugar. El segundo tiempo también es mérito de Paraguay. Obviamente hay cosas para mejorar, como en todos los partidos", analizó el DT argentino en la conferencia.



"Lo lindo de todo esto es el proceso. Disfrutar el partido es difícil, especialmente cuando son encuentros friccionados, muy pocos se cierran rápido. Paraguay estaba fresco y nosotros veníamos de jugar hacía muy poco. En el segundo tiempo, el equipo intentó que no nos generaran ocasiones y, por momentos, buscó algo más", remarcó.



Argentina, a diferencia de su rival, ya jugó tres partidos y logró dos victorias (1-0 ante Paraguay y Uruguay) y un empate (1-1 en el debut frente a Chile) y ahora descansará una semana para despedirse el lunes 28 en la primera ronda contra Bolivia.